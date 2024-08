FCIN1908 / Inter, la formazione anti-Pisa: da Acerbi e Barella a Salcedo, tutte le scelte

Amichevole contro il Pisa di Filippo Inzaghi oggi per l' Inter di Simone Inzaghi. Alle 19.30 è in programma il calcio d'inizio del match, ecco tutte le scelte di formazione dell'allenatore nerazzurro, secondo le informazioni di FCIN1908.it. Saranno poi ufficializzate direttamente dall'Inter a ridosso del match.

Pronto Martinez in porta, con la difesa a tre formata da Bisseck, Acerbi al centro e Fontanarosa. A centrocampo Barella in posizione centrale, con Zielinski e Mkhitaryan come mezzali. Il giovane Kamate a destra e Carlos Augusto a sinistra, mentre in attacco pesa l'assenza di Taremi per infortunio. Pronta la coppia Correa-Salcedo.