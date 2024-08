Gudmundsson, la Fiorentina si muove e l’Inter osserva: idea scambio con Correa

"Fiorentina e Genoa sono in trattativa per il passaggio in maglia viola dell’esterno offensivo Albert Gudmundsson: l’islandese ha già dato l’ok al trasferimento, le due società non sono lontane nel trovare un accordo. La formula studiata dai due club è quella del prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il Genoa, però, chiede 5 milioni in più. Nelle prossime ore sono attesi altri contatti per cercare di dare un’accelerata alla trattativa.