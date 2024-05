Sta per terminare in casa Inter una delle settimane più importanti per quanto riguarda la proprietà e il futuro della società nerazzurra. Il passaggio dall'era Zhang al fondo Oaktree è stato ribadito dal comunicato ufficiale , apparso ieri sul sito del club. Un nuovo domani sta per essere scritto. Da quanto raccolto da FCINTER1908 , non è dato sapere se Steven Zhang si esprimerà ufficialmente in qualche modo, rispetto al passaggio di proprietà. Il prossimo step che riguarda la nuova proprietà della società nerazzurra verrà sancito da un CDA, nel quale il possesso dell'Inter assumerà le vesti dell'ufficialità.

Per quanto riguarda il programma della squadra di Inzaghi è atteso un incontro tra la proprietà e il mister per definire l'immediato e prossimo futuro. Intanto c'è ancora una partita da giocare, nonostante l'aria da ultimo giorno di scuola. Simone Inzaghi non parlerà domani in conferenza stampa. Per la sfida contro il Verona il tecnico avrà tutti i giocatori a disposizione. E da lunedì, in casa Inter, scatteranno le vacanze. Come raccolto da FCINTER1908 nell'incontro tra la nuova proprietà e mister Inzaghi si dovrà dare necessariamente spazio all'immediata programmazione della nuova stagione. La data di inizio, le amichevoli, tourneé o eventuali ritiri saranno i principali temi da affrontare. Senza dimenticare quelli prioritari legati alla rosa, al mercato e soprattutto ai rinnovi.