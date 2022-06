FCIN1908 / Inter, Lukaku ha sentito tutti gli ex compagni: è certo di tornare. I club…

L'ex attaccante nerazzurro ha fatto tutto quello che era necessario per ricongiungere la sua strada a quella dell'Inter

Daniele Mari

Per Romelu Lukaku la missione è finita, è andata in porto. L'ex attaccante nerazzurro ha fatto tutto quello che era necessario per ricongiungere la sua strada a quella dell'Inter. A partire dalla clamorosa intervista a Matteo Barzaghi, intervista in cui ha dichiarato, con estrema lucidità, di voler tornare all'Inter e non a fine carriera.

Il piano era ben preciso, persino sorprendente. Tornare all'Inter ma subito, senza aspettare neanche un'altra stagione. E in questi giorni Lukaku ha tremendamente accelerato, spalleggiato dalla voglia crescente dell'Inter di riportarlo a casa. Sì, perché non è solo Lukaku a volere fortemente l'Inter, anche l'Inter vuole fortemente riavere il centravanti belga, su indicazione precisa di Simone Inzaghi.

E negli ultimi giorni, come appurato da Fcinter1908, si sono moltiplicate ulteriormente le telefonate di Lukaku agli ex compagni. Il tono si è fatto più deciso, Lukaku è sicuro di aver convinto il Chelsea e sicuro che sarà in ritiro agli ordini di Simone Inzaghi, subito dopo le vacanze.

Ora tocca ai due club. L'Inter ha sempre svolto il ruolo di spettatrice interessata in questa partita, ora deve entrare in azione. Serve pagare, il Chelsea ha aperto al prestito oneroso e l'Inter deve concordare la cifra, dopo aver già incassato il fondamentale ok di Romelu al taglio pesantissimo di ingaggio.

Bisogna fare in fretta per avere i benefici del Decreto Crescita e per riportare Lukaku allo stipendio che prendeva a Milano. Inter e Chelsea ora tratteranno. Lukaku scalpita, non vuole più tornare a Londra. Nella sua mente è tutto definito: next stop Milano.