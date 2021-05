FCIN1908 / Inter, partitella con scommessa: chi perde paga grigliata. Ecco i vincitori

Oggi, durante l'allenamento, è scattata la scommessa in casa nerazzurra. Partitella undici contro undici: chi perde paga la grigliata

L'Inter festeggia lo scudetto e si gode il clima di festa ad Appiano Gentile. Oggi, durante l'allenamento, è scattata la scommessa in casa nerazzurra. Partitella undici contro undici: chi perde paga la grigliata in programma nei prossimi giorni.

La sfida è stata vinta, per 4-3, dalla formazione che vedete in foto. Doppietta per Andrea Pinamonti, pronto a sfruttare lo scudetto vinto per avere un minutaggio superiore nelle prossime partite.