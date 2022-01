FCIN1908 / Inter si presenterà in campo: gli scenari. Tutti vaccinati, con la terza dose chi…

Le ultime sulla sfida in programma a domani a Bologna: ecco le intenzioni del club nerazzurro

Alla viglia della prima giornata di ritorno la serie A si scopre ancora incerta sul tema della gestione dei calciatori positivi al Covid. La recente ondata della variante Omicron ha rialzato il livello di positivi e investito anche il campionato di massima serie. L'Inter nel pomeriggio ha raggiunto Bologna per la sfida in programma domani alle 12:30. Ma arrivata a destinazione ha scoperto che le intenzioni dell'Ausl di Bologna stavano virando nella direzione di una richiesta di rinvio della partita. La Lega, con un Consiglio convocato d'urgenza in serata, ha stabilito invece che il rinvio non sarà un tema contemplato. Da capire chi avrà l'ultima parola.

L'Inter, intanto, ha lasciato intendere - come appurato da Fcinter1908 - che si presenterà regolarmente al Dall'Ara. Tutto può succedere, anche che il Bologna (alla luce della posizione presa dalla Lega) decida di presentarsi con i giocatori non in quarantena (o con la Primavera). I nerazzurri si presenteranno al Dall'Ara e, nel caso in cui la squadra di Mihajlovic non venisse, attenderanno 45 minuti prima di lasciare lo stadio. I giocatori nerazzurri (e tutto il gruppo squadra) sono tutti vaccinati e chi poteva ha fatto la terza dose (non l'ha fatta chi per esempio ha avuto il Covid e deve quindi rispettare una tempistica diversa da chi ha fatto le prime due dosi).