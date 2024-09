Le probabili mosse dell'allenatore nerazzurro in vista della gara di domani sera per i Campioni d'Italia

Poco più di 24 ore al calcio d'inizio di Monza-Inter. Ad Appiano Gentile anche oggi la squadra è scesa in campo per lavorare in vista della ripresa del campionato, per il primo di una serie di impegni che mette in palio punti importanti per i nerazzurri. Simone Inzaghi ha testato le condizioni dei vari elementi rientrati dal tour de force con le proprie nazionali e ha ricevuto indicazioni confortanti. L'allenatore nerazzurro scioglierà gli ultimi dubbi soltanto dopo la sgambata di domattina, ma dopo oggi ha sicuramente le idee più chiare.