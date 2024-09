«Simone oggi è sicuramente tra gli allenatori migliori del mondo. È stato molto bravo nell’aggiornarsi ogni anno, visto che il calcio è in continua evoluzione, aggiungendo sempre qualcosa. È molto bravo nei rapporti umani e lo è stato anche nello scegliere collaboratori molto competenti. Nesta ha una grande occasione al Monza. Sandro ha tutto, possibilità compresa, per poter intraprendere un grande percorso da allenatore. E io glielo auguro».

«Per me i nerazzurri sono la squadra favorita, quella più forte. Lavorano insieme da anni con lo stesso allenatore, mantenendo il medesimo gruppo. Dovranno essere bravi e motivati nel difendere la vittoria, visto che nelle ultime stagioni, chi aveva precedentemente vinto lo scudetto, Milan e Napoli, non si è poi confermato. Il Monza ha sicuramente una buonissima squadra, la lotta per salvarsi è sempre difficile e serrata. Hanno tutto per farcela, ma dovranno disputare un ottimo campionato».