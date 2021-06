FCIN1908 / Progetto Agoume: cosa ha detto l’Inter all’agente. E con Inzaghi…

L’Inter, secondo quanto appreso da Fcinter1908, non ha dubbi sul valore del giovanissimo classe 2002 e ha parlato chiaro con l'agente

Redazione1908

L’Inter di Simone Inzaghi sarà diversa da quella di Antonio Conte, a partire da una linea guida su tutte. Visto e considerato che l’obiettivo dichiarato dal presidente Zhang non sarà lo scudetto, in rosa ci sarà spazio per i giovani ritenuti più meritevoli. Tra questi c’è Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia.

Nei giorni scorsi, i suoi agenti hanno incontrato la dirigenza nerazzurra in viale della Liberazione, un visita programmata per limare gli ultimi dettagli sul rinnovo e ovviamente per parlare delle aspettative future del calciatore francese.

L’Inter, secondo quanto appreso da Fcinter1908, non ha dubbi ed ha espresso a Djibril Niang, agente del calciatore, quelli che sono i propri piani in merito a Lucien Agoume.

A meno che non arrivano incredibili offerte, il calciatore inizierà il ritiro estivo agli ordini di Simone Inzaghi, che stabilirà quanto spazio potrà ritagliarsi il ragazzo in nerazzurro, come vice Brozovic. Se il nuovo allenatore capirà che potrà rientrare nelle rotazioni, il ragazzo rimarrà a Milano perché l’Inter è sicura che Agoume sia diverso da tutti gli altri giovani in proprio possesso.

Lucien, per i nerazzurri, è il più talentuoso, un calciatore speciale che vorrebbero far crescere in casa. Ma non senza l’ok di Inzaghi.