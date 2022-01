FCIN1908 / Inter si tiene Sensi, sfuma passaggio alla Samp: già informato il club

L'Inter ha deciso di trattenere il giocatore a Milano, complice l'infortunio di Correa. E così sfuma il passaggio alla Sampdoria

Una serata strana. Quella di Stefano Sensi è stata una serata da sliding doors. Il centrocampista era in procinto di passare alla Sampdoria ma, come accaduto per Christian Eriksen lo scorso anno, la Coppa Italia ha cambiato le sorti del giocatore nerazzurro.