FCIN1908 / Inter, nessun esame per Lukaku: le ultime sul ritorno del belga

L'Inter mette da parte l'euforia per la vittoria contro il Barça e prepara una trasferta di campionato complicata, quella contro il Sassuolo . I tre punti conquistati in Champions League potrebbero aver infuso la giusta dose di fiducia, che mancava ai nerazzurri. Il cuore e il carattere che ogni singolo giocatore nerazzurro ha buttato in campo contro i catalani dimostrano che l'Inter è viva. Anche se in attacco la situazione ha assunto contorni di emergenza pura. Simone Inzaghi deve fare a meno di Big Rom e di Joaquin Correa . Al momento può contare quindi su Lautaro Martinez , Edin Dzeko e il giovane Valentin Carboni.

Romelu Lukaku continua a lavorare per recuperare dall'infortunio. Quell'infortunio lo sta tenendo lontano dal campo. Oggi l'attaccante ha rivisto il campo anche se sempre nell'ambito di un programma personalizzato e quindi non in gruppo. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Romelu oggi non ha sostenuto nuovi accertamenti o esami, ma continua ad essere costantemente monitorato. Inzaghi e l'Inter hanno bisogno che torni presto a brillare in coppia con Lautaro.