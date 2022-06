FCIN1908 / Ausilio, i motivi del blitz: Lukaku c’è eccome. Intreccio Bastoni-Skriniar

Un viaggio a Londra per incrociare diversi affari. Piero Ausilio è tornato in Inghilterra, dove era volato per andare a prendersi Eriksen, mentre questa volta in agenda c’è più di un appuntamento. Il più importante, come confermato a Fcinter1908, quello con il Chelsea per Lukaku, una trattativa che l’Inter intende condurre nel silenzio più totale, per non irritare il Chelsea e per non creare false aspettative. Profilo basso e lavoro, tanto lavoro. Ma l’Inter è a Londra anche per Lukaku, al di là di ogni smentita.