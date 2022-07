FCIN1908 / Nottingham ha chiesto Pinamonti ma è corsa a 2. Dalbert, Pirola e…

Andrea Pinamonti sempre più al centro del mercato. Il centravanti di proprietà dell'Inter, regolarmente in ritiro, interessa a diverse squadre

Andrea Pinamonti sempre più al centro del mercato. Il centravanti di proprietà dell'Inter, regolarmente in ritiro con la squadra, interessa a diverse squadre. L'ultima, secondo quanto appurato da Fcinter1908, ad aver chiesto informazioni all'Inter è il Nottingham Forest, fresco di promozione in Premier League.

Ma al momento la corsa a due per Pinamonti sembra ristretta a Monza e Atalanta. Il giocatore ha già un accordo con i bergamaschi ma l'Atalanta non ha l'intesa con l'Inter. Mentre il Monza è l'unica società ad aver fatto un'offerta vicina alle richieste nerazzurre.

Anche Lorenzo Pirola è in ritiro con l'Inter. La Salernitana lo ha chiesto e l'Inter aspetta che da Salerno arrivi un'offerta ufficiale. Non c'è alcuna esigenza di aspettare di prendere un sostituto di Ranocchia per liberare Pirola, viene confermato a Fcinter1908.