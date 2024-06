Il calciatore dell'Inter è conteso tra i due club e oggi in sede è arrivato il ds dei lagunari e il suo agente

Pomeriggio movimentato nella sede dell'Inter. In attesa di capire quando verrà chiuso l'affare Josep Martinez col Genoa, il club nerazzurro valuta le offerte per Oristanio. Dopo la buona stagione al Cagliari, il club sardo non ha riscattato il giocatore che è rientrato all'Inter.