FCIN1908 / Momento della verità per Vanheusden: c’è chi tenta lo scippo. Il piano Inter

Tra i tanti nodi da sciogliere per l’Inter, c’è anche quello relativo a Zinho Vanheusden, ceduto in via definitiva allo Standard Liegi, ma con un patto chiarissimo tra le due società. L’Inter lo avrebbe riportato a casa il giovane difensore belga la prossima estate, riscattandolo per una cifra superiore ai 15 milioni di euro.

L’emergenza coronavirus ha però modificato i piani, il difensore è entrato in rotta di collisione con lo Standard e adesso sta trattando la rescissione contrattuale.

Una situazione che rende ibrida anche la posizione dell’Inter, che di fatto non detiene più il cartellino del calciatore e che quindi non può esercitarne il controllo, come invece avrebbe potuto fare se tra lo Standard e Vanheusden le cose fossero filate lisce.

I nerazzurri, secondo quanto appurato da Fcinter1908, non vogliono perdere il calciatore e per questo motivo il lavoro diplomatico è già partito.

In Italia un paio di società sarebbero pronte a prenderlo in prestito dall’Inter (Genoa e Samp), ma c’è anche chi come il Napoli sta provando a fargli accettare l’inizio di una nuova avventura.