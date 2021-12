FCIN1908 / Pinamonti-Inter, c’è la novità sul futuro: piano chiaro e mossa Raiola

Il progetto attorno a Pinamonti è chiarissimo, i nerazzurri sono stati trasparenti anche con il suo entourage

Pasquale Guarro

Ad Empoli ha trovato il posto giusto dove potersi esprimere senza troppe pressioni e questa serenità si è finora tradotta con il miglior avvio in campionato da parte di Andrea Pinamonti, che a una giornata dalla pausa natalizia ha trovato la via del gol in 6 occasioni. Nelle precedenti esperienze a Frosinone e Genoa, l’attaccante di Cles si era fermato a 5 gol nell’intera stagione, poi il ritorno all’Inter, dove ha lavorato con Antonio Conte, seppur vedendo pochissimo il campo. Per lui solo 163 minuti, ma con un gol, quello segnato alla Sampdoria.

Dopo un anno di sosta ad Appiano, l’Inter e Raiola hanno ritenuto opportuno trasferire il calciatore in una realtà che potesse offrirgli spazio e per adesso la scelta Empoli sta pagando. Il progetto attorno a Pinamonti è chiarissimo, i nerazzurri sono stati trasparenti anche con il suo entourage: al di là di clamorosi cambi di programma, l’attaccante non rientra nei piani futuri del club e per questo motivo a giugno finirà ancora sul mercato. Questo quanto riferito a Fcinter1908.

Questa volta, però, potrebbe chiudersi, almeno temporaneamente, la sua esperienza italiana. O almeno questa è l’idea di Raiola, che per la crescita del calciatore ritiene importante un passaggio all’estero. Finora le resistenze di Pinamonti hanno sempre rimandato la questione, tanto che anche l’Eintracht ha dovuto rinunciarci, ma il prossimo piano prevede l’arrivederci al Belpaese, a meno di inattesi inserimenti di importanti club italiani disposti a scommetterci. Opzione che ad oggi non esiste e che difficilmente si verificherà. La speranza, dell’Inter e di Raiola, è che Pinamonti possa raggiungere e superare la doppia cifra in campionato, un bell’incentivo per chi dall’estero lo segue con interesse. Al prossimo giugno, l’Inter lo avrà a bilancio per circa 12,5 milioni di euro.