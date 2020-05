Mercato, conferme su Pirola: l’Inter lo ha blindato, a luglio l’ufficialità. I dettagli…

L’Inter ha tutte le intenzioni di puntare fortemente sui propri giovani talenti. La dirigenza nerazzurra, in particolar modo, ripone tantissima fiducia nella nidiata dei 2002, da tempo considerata una delle migliori annate prodotte di recente dal settore giovanile interista: Sebastiano Esposito è solo la punta di questo iceberg, ma alle sue spalle sgomitano tanti gioiellini che stanno mostrando le proprie qualità. Da Agoume (arrivato la scorsa estate dal Sochaux) a Filip Stankovic, da Tibo Persyn a Gaetano Oristanio, senza dimenticare Lorenzo Pirola. Il promettente difensore centrale, aggregato alla Prima Squadra fin dall’ultimo ritiro estivo, è da tempo considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo del calcio italiano e non solo. L’Inter non intende correre rischi, ed è pronta a blindarlo con un nuovo contrato.

ACCORDO RAGGIUNTO

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l’Inter ha piani importanti per Pirola. Attualmente legato all’Inter fino al 30 giugno 2021, a luglio metterà la firma sul nuovo contratto, che avrà come nuova scadenza il 30 giugno 2025. Accordo raggiunto tra il club e l’entourage del ragazzo, per la soddisfazione di entrambe le parti.

L’intesa verrà formalizzata in estate, a luglio dovrebbe esserci l’annuncio, in attesa di capire se e quando si potrà tornare in campo. Pirola, punto fermo della Primavera di Madonna, nel corso dell’anno ha favorevolmente impressionato Antonio Conte, che ha più volte speso belle parole su di lui e il cui parere ha influito notevolmente nelle decisione del club di accelerare per il rinnovo.