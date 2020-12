FCIN1908 / Quarta punta, sul tavolo dell’Inter c’è un’idea tutta nuova: la società valuta

L’Inter guarda in casa dell’Udinese e la trattativa De Paul potrebbe in realtà aprire a un intreccio più complesso. Due operazioni slegate ma che al contempo potrebbero correre insieme. Nell’affare, come appurato da Fcinter1908, potrebbe infatti finire anche Andrea Pinamonti, perché Raiola chiede maggiore spazio per il suo assistito e Conte, a sua volta, vuole un rinforzo d’esperienza, anche a tempo determinato. E allora prende piede quella che al momento è ancora un’idea più che una reale trattativa, ancora da imbastire e strutturare.

L’Inter guarda con interesse a Kevin Lasagna, calciatore che per caratteristiche può fare al caso di Conte. Buon fisico e gran contropiedista, doti che potrebbero tornare utili a quest’Inter che, per ritrovarsi, ha nuovamente abbassato il proprio raggio d’azione e lasciato il pallino del gioco agli avversari.

Quello tra Pinamonti e Lasagna sarebbe uno scambio di prestiti semestrale, con l’Inter che aiuterebbe l’Udinese a pagare parte dell’alto ingaggio di Pinamonti. Al momento, come detto, è un’idea sul tavolo della dirigenza dell’Inter. Sarà necessario capire le intenzioni di Pinamonti e del suo agente Raiola, da tempo alla ricerca di una soluzione definitiva più che di un prestito.