Giornata importante nella sede dell'Inter. Come appreso da FCIN1908.it, questo pomeriggio in Viale della Liberazione è infatti atteso Tulio Tinti. L'agente di Simone Inzaghi incontrerà la dirigenza per trattare il rinnovo di contratto. C'è l'accordo sulle cifre del prolungamento del tecnico, da sistemare invece soltanto la durata dell'intesa. Attualmente, Inzaghi è sotto contratto fino al 30 giugno 2025.