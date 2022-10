FCIN1908 / Rinnovo Skriniar, confermato primo incontro oggi: cifre, fascia e i tempi…

Tutto confermato. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, è oggi il giorno del primo incontro tra l’entourage di Milan Skriniar e la dirigenza dell’Inter. In queste ore la dirigenza di viale della Liberazione compirà i primi passi per provare a sbrogliare il nodo legato al rinnovo del calciatore slovacco, in scadenza di contratto e nel mirino da mesi del PSG.