FCIN1908 / Rovella, l’Inter si muove decisa: c’è già l’ok. Niente ‘scippo’, ecco l’idea

Gli occhi dell’Inter sono sempre vigili sui giovani di talento, specie se questi possono anche essere convenienti opportunità di mercato.Tra i primi posti sul taccuino di Ausilio e Marotta c’è un ragazzo del 2001 che già l’anno scorso ha attratto l’interesse dei nerazzurri e che pochi giorni fa si è messo in mostra da avversario. Parliamo di Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa che potrebbe liberarsi a condizioni vantaggiose.

Il contratto di Rovella è in scadenza e la sua partenza appare mai una certezza. Tuttavia il ragazzo è riconoscente al Genoa e non se la sente di lasciare i liguri a costo zero. L’Inter, come appurato da Fcinter1908, ha chiesto informazioni e visto l’ottimo rapporto con Preziosi, c’è la disponibilità a trattare la cessione che preveda comunque un compenso.

Ecco perché non è escluso che i nerazzurri possano bloccare il ragazzo già a gennaio per lasciarlo in prestito al Genoa ancora per una stagione. Una soluzione che andrebbe bene anche al ragazzo, da sempre grande tifoso dell’Inter. Per lui si è mossa anche la Juve, ma la preferenza del calciatore è precisa. L’Inter muove passi decisi verso Nicolò Rovella.