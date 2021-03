FCIN1908 Scouting – Bonfanti, lo Squalo: figlio e nipote d’arte che si ispira a Vieri

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Nicholas Bonfanti

Terza scelta per l'attacco della Primavera di Armando Madonna alle spalle dei "big" Fonseca e Satriano, ma con un rendimento che lo rende molto più di una semplice alternativa: con 3 gol segnati in 12 presenze, di cui solo 5 da titolare (per una media di una rete ogni 137 minuti, nessuno come lui), Nicholas Bonfanti è a tutti gli effetti uno degli elementi di spicco della formazione nerazzurra, oltre che uno dei tanti esponenti della brillante nidiata interista dei 2002.

Famiglia di calciatori

Nato a Seriate, in provincia di Bergamo, il primo gennaio 2002, Nicholas cresce in una famiglia con un'importante tradizione di calciatori professionisti: il nonno Aquilino, attaccante come lui, vanta 84 presenze e 10 reti in Serie A tra gli anni Sessanta e Settanta e ha indossato anche le maglie di Milan e Inter, vincendo la classifica dei marcatori di Serie B nella stagione 1969-1970 con il Catania, mentre il padre Arnaldo, difensore, dopo aver esordito nella massima serie con l'Atalanta (una presenza nel campionato 1996/97), ha trascorso la sua carriera tra Serie C e D.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bergamo, Bonfanti approda all'Inter nell'estate del 2017, venendo inserito nella formazione Under 16: in nerazzurro conferma le sue grandi doti realizzative, segnando ben 13 gol e contribuendo in maniera significativa alla conquista del titolo di categoria. Stessa musica nella stagione successiva, con l'Under 17, dove realizza altre 12 reti e vince un altro campionato, tanto da guadagnarsi l'esordio in Primavera e la convocazione in Nazionale per l'Europeo insieme ai compagni di squadra Esposito, Pirola, Moretti e Squizzato, raggiungendo la finale (poi persa con l'Olanda) e andando a segno nella gara inaugurale contro la Germania. Lo scorso anno si divide tra Under 18 e Primavera, prima dell'approdo definitivo nel gruppo di Armando Madonna.

Sulle orme di Vieri

Centravanti mancino, molto forte fisicamente e potente in progressione, viene chiamato "Bobo" dai compagni di squadra, in virtù di una certa somiglianza con lo stile di gioco di Christian Vieri. Tifosissimo dell'Inter, soprannominato "Lo Squalo", Bonfanti è un attaccante in grado di fare reparto da solo, dotato di un sinistro potente e preciso; molto forte a livello caratteriale, si sacrifica spesso e volentieri per la squadra, non risparmiandosi in fase di pressing e facendo a sportellate con i difensori avversari.

La dirigenza nerazzurra crede molto nelle sue qualità, tanto da averlo aggregato più volte alla Prima Squadra: Antonio Conte ha avuto modo di osservarlo da vicino, e a ottobre è arrivata la grande soddisfazione della prima convocazione tra i "grandi", in occasione della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il suo primo obiettivo? Battere papà, che collezionò una presenza in Serie A. E perchè no, magari farlo con la maglia tanto amata dell'Inter.