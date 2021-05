FCIN1908 Scouting – La gavetta fino alla Top 11 in Ligue 1: Inter, Clauss per il dopo Hakimi?

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Jonathan Clauss

Un asse diretto tra l'Inter e Francia. Il forte interesse del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi, con i contatti e la richiesta di 80 milioni di euro, spinge il club nerazzurro a cautelarsi e cercare un possibile sostituto del laterale marocchino. Uno dei nomi sulla lista dell'amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio è quello di Jonathan Clauss, esterno destro classe 1992 in forza al Lens. Il 28enne è stato una delle rivelazioni della Ligue 1 2020/2021 ed è finito nei radar della dirigenza di viale della Liberazione, che lo valuta in caso di addio di Hakimi.

La carriera tra Francia e Germania

Un lungo percorso fatto di lavoro, sacrifici e quella determinazione che lo hanno portato fino al grande palcoscenico del massimo campionato francese. La carta d'identità di Clauss recita 29 anni da compiere a il prossimo 25 settembre ma il calciatore di Strasburgo sa bene cosa vuole dire realizzare un passo alla volta il proprio sogno, inseguito fino da bambino. Nato nel capoluogo dell'Alsazia, al confine con la Germania, tira i primi calci al pallone a Osthoffen, cittadina di poco meno di mille anime a 20 chilometri da Strasburgo. A 8 anni passa nelle giovanili dello Strasburgo, ma non riesce a completare la trafila fino alla prima squadra. Dopo un girovagare nelle divisioni inferiori francesi (Vauban, Raon-l'Etape e Avranches) e tedesche (Linx), la grande chance arriva nel 2017, quando il Quevilly-Rouen decide di proporgli un contratto e farlo esordire in Ligue 2. Clauss si gioca alla grande le sue chance e nell'estate 2018 riceve la chiamata dell'Arminia Bielefeld, In Zweite Liga. Con la maglia del club teutonico arriva la definitiva esplosione: in due stagioni il classe 1992 colleziona 62 presenze con 8 reti e 13 assist all'attivo.

Nella Top 11 della Ligue 1

Clauss ha l'opportunità di tornare in patria nell'estate 2020. A notarlo è il Lens, che lo acquista per 1 milione e 200 mila euro e lo fa debuttare in Ligue 1 il 13 settembre 2020 nel successo esterno sul Lorient. Inizia così un'annata ad altissimo livello, come dimostrano i numeri: 34 presenze con 3 gol e 6 assist nel massimo campionato francese. Le prestazioni di Clauss hanno impressionato tutti, ma proprio tutti, compresi gli addetti ai lavori. Il 28enne è stato, infatti, inserito nella Top 11 della Ligue 1 2020/2021 con il premio dell'UNFP, l'associazione dei calciatori del campionato transalpino. Nel 4-3-3 disegnato, Clauss è schierato nel ruolo di terzino destro nella difesa a quattro con Marquinhos e Kimpembe (PSG) e Mandava (Lille). In avanti il tridente da sogno Mbappé-Neymar-Depay, mentre in mezzo al campo - accanto ad André e Tchouameni - c'è l'ex Milan Paqueta (Lione).

Le caratteristiche

Un sostituto naturale di Achraf Hakimi. Jonathan Clauss ha ricoperto il ruolo di laterale di destra nel 3-4-1-2 di Haise, allenatore del Lens. Abituato ad attaccare gli spazi e arrivare al cross dal fondo, il 28enne può ricoprire anche il ruolo di terzino in una retroguardia a quattro ma lo schieramento in cui si trova meglio è il 3-5-2, una certezza prima di Antonio Conte e poi di Simone Inzaghi. Se da una parte non garantisce lo stesso apporto in termini realizzativi di Hakimi, con il marocchino che ha realizzato 7 reti e 10 assist contro i 3 gol e 6 assist in Ligue 1 del francese, Clauss assicura una spinta costante e un gran lavoro sia in fase d'attacco che in quella di copertura.

L'Inter su Clauss

In attesa di capire le reali intenzioni del Paris Saint-Germain su Hakimi, l'Inter si cautela con un profilo low cost dal rendimento garantito. Come svelato dall'Equipe, nei giorni scorsi gli agenti sono stati ad Appiano Gentile per visitare il Suning Training Centre. Il Lens valuta il cartellino del suo esterno circa 5 milioni di euro: il club nerazzurro attende novità sul fronte Hakimi e prepara l'assalto a Jonathan Clauss.