FCIN1908 Scouting – Quieto, talento tascabile: dal Venezuela a Venezia, sognando Ronaldinho

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Numero 10 sulle spalle, evidenti tratti sudamericani, dribbling fulminante e la sfrontatezza di chi sa di poter contare su un talento fuori dal comune: parliamo di Daniele Quieto, fantasista dell’Under 17 dell’Inter. Altro esponente della promettentissima annata dei 2005, a differenza dei vari Martins, Grieco e Carboni gioca stabilmente con i 2004, ricoprendo un ruolo di assoluto rilievo nella formazione di Zanchetta senza risentire minimamente della differenza di età.

VENEZIA NEL DESTINO – Nato il 22 ottobre 2005 da genitori di origine venezuelana, Quieto trascorre la sua infanzia in Veneto. Un segno del destino, forse: dal Venezuela, letteralmente “piccola Venezia”, alla Venezia vera e propria. Insieme al fratello Andrea, di tre anni più grande, inizia a coltivare la sua passione per il calcio, crescendo nelle squadre della zona e mostrando i primi segni di un talento ampiamente sopra la media: le loro qualità attirano l’attenzione del Venezia, che nel 2014 decide di inserire entrambi nel proprio settore giovanile. Daniele ha però qualcosa di speciale: le sue strepitose doti tecniche sopperiscono al fisico minuto, e lo portano a sfidare senza timore avversari più alti, più grossi e più grandi di età. Dopo aver fatto incetta di premi individuali con il club lagunare, nell’estate del 2019 viene ingaggiato dall’Inter, impressionata da questo ragazzino affrontato nella stagione precedente (sempre da sotto età) dalla propria formazione Under 15.

INTER – In nerazzurro ci mette ben poco per confermare quanto di buono si dice sul suo conto: appena arrivato a Milano conquista tutti con le sue qualità tecniche, facendo la spola tra Under 15 e Under 16, e da quest’anno viene aggregato stabilmente all’Under 17 di Zanchetta, dove ha già segnato 2 reti nelle prime 4 giornate di campionato prima della sospensione delle competizioni.

TALENTO TASCABILE – Trequartista classico, dal fisico brevilineo e dotato di un dribbling fulminante nello stretto, Quieto è un giocatore dal talento cristallino, che non ha paura di confrontarsi contro avversari fisicamente più prestanti. Ragazzo dalla spiccata personalità, ama ricevere il pallone e catalizzare il gioco offensivo della propria squadra. Destro di piede, molto rapido, grazie alla sua ottima tecnica di base si esalta nel gioco nello stretto. Il suo idolo? Sepmplice: Ronaldinho, altro fuoriclasse sudamericano maestro dell’arte del dribbling. Deve ancora irrobustirsi e migliorare in diversi fondamentali, ma il tempo è tutto dalla sua parte.

