FCIN1908 Scouting – Squizzato, talento “made in Inter” che si ispira a de Jong e Brozovic

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Basta poco per accorgersi di Niccolò Squizzato: testa alta, giocate mai banali, presenza ben visibile in mezzo al campo, punto di riferimento per i compagni. Il centrocampista dell’Inter, faro della Primavera di Armando Madonna, è uno dei nomi di punta del settore giovanile nerazzurro.

MADE IN INTER – Nato a Gallarate il 7 gennaio 2002, dopo aver mosso i primissimi passi nel mondo del calcio con la squadra del suo paese, la Cedratese, all’età di 7 anni Squizzato entra a far parte del vivaio dell’Inter, compiendo tutta la trafila del settore giovanile. Centrocampista centrale, in grado di giocare sia da schermo davanti alla difesa che da mezz’ala, possiede doti fisiche importanti, che gli permettono di farsi apprezzare anche in fase di interdizione. Sebbene non sia un regista “classico”, le qualità tecniche non gli mancano di certo: guardare per credere le immagini della sfida di Youth League di un anno fa contro il Borussia Dortmund, quando fu autore di ben 3 assist (i primi 2 con lanci millimetrici che misero davanti alla porta prima Persyn e poi Fonseca, il terzo da calcio d’angolo).

DNA NERAZZURRO – Tra i nomi di spicco della Primavera nerazzurra, Squizzato è uno dei giovani sui quali l’Inter crede maggiormente: blindato fino al 30 giugno 2024, da tempo è stabilmente aggregato al gruppo della Prima Squadra, dove si sta mettendo in luce sotto gli occhi attenti di Antonio Conte, e diversi club di Serie B hanno già chiesto informazioni in vista di gennaio. In questa stagione, cominciata con un gol alla prima giornata del campionato Primavera contro la Sampdoria, si è già meritato la prima convocazione “con i grandi”, in occasione del derby contro il Milan del 17 ottobre: un avversario sicuramente diverso da tutti gli altri, che assume un valore ancor più importante per un tifoso interista che sogna di vincere la Champions League con la maglia della sua squadra del cuore.