LIVE Primavera Inter-Sampdoria 0-0: tridente Oristanio-Esposito-Satriano

Si alza il sipario sul campionato Primavera 2020/2021: la nuova Inter del confermato Armando Madonna, reduce da un terzo posto e dai quarti di finale di Youth League, debutta contro la Sampdoria. Tante le novità rispetto a 12 mesi fa: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di tanti elementi arrivati a fine ciclo come capitan Thomas Schirò e il capocannoniere Samuele Mulattieri, oltre a numerosi 2001 andati a fare esperienza tra i “grandi” come Vergani, Gianelli, Ntube, Pozzer, Colombini e Burgio. Per il primo impegno stagionale ufficiale l’Inter scende in campo con il 3-4-1-2: attacco stellare per Madonna, che schiera Oristanio alle spalle di Satriano ed Esposito, “prestato” dalla Prima Squadra. In panchina i nuovi arrivi Botis e Iliev. Calcio di inizio alle ore 13.

Formazioni ufficiali:

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Cortinovis, 5 Kinkoue; 7 Vezzoni, 8 Mirarchi, 6 Squizzato, 3 Dimarco; 10 Oristanio; 9 Esposito, 11 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Sottini, 14 Hoti, 15 Moretti A., 16 Sangalli, 17 Wieser, 18 Iliev, 19 Fabbian, 20 Carboni, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

SAMPDORIA: 1 Avogadri; 2 Aquino, 3 Obert, 4 Yepes, 5 Angileri, 6 Giordano, 7 Ercolano, 8 Siatounis, 9 Yayi, 10 Trimboli, 11 Marrale

A disposizione: 12 Saio, 22 Zovko, 13 Doda, 14 Brentan, 15 Gaggero, 16 Miceli, 17 Francoforte, 18 Bellucci, 19 Somma, 20 Krawczyk, 21 Sepe, 23 Napoli

Allenatore: Felice Tufano

Arbitro: Matteo Gualtieri

Assistenti: Sergiu Petrica Filip – Marco Matteo