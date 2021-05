FCIN1908 Scouting – Gli scout, il Plzen e la duttilità: Inter stregata da Sulc

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo il classe 2000 Pavel Sulc

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Sono giorni caldissimi in casa Inter. Se da una parte si continua a festeggiare il successo - arrivato con quattro turni d'anticipo - del diciannovesimo scudetto della storia del club, dall'altra si attendono novità sul futuro con l'incontro tra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang. Parallelamente, l'area scouting della società nerazzurra monitora con grande attenzione il mercato nazionale e internazionale, a caccia di nuovi colpi per il futuro. Negli ultimi mesi, uno dei nomi cerchiati sulla lista degli osservati della società di viale della Liberazione è quello di Pavel Sulc, centrocampista classe 2000 del ViktoriaPlzen e della Repubblica Ceca Under 21. Protagonista in patria con la maglia del club rossoblù, il 20enne si è messo in luce anche nell'Europeo di categoria disputato dalla sua nazionale a Celje, in Slovenia. Un profilo che piace molto ai dirigenti dell'Inter, che non lo perdono di vista e continuano a monitorare il processo di crescita.

Il cammino di Sulc

Nato Karlovy Vary, cittadina della Boemia occidentale a circa 100 chilometri da Praga e famosa per le terme, Sulc tira i primi calci al pallone all'età di cinque anni a Touzim, dove allenava suo padre. A otto anni passa al Karlovy Vary in prestito, mentre a dieci anni è il Viktoria Plzen che fa di tutto per assicurarselo. Da lì inizia tutta la trafila nelle giovanili fino alla prima squadra, dove in questa stagione si è ritagliato un ruolo da protagonista. In mezzo i prestiti allo Jihlava, Opava e Ceske Budejovice, prima della definitiva esplosione in questa stagione con la maglia del Plzen. Dopo una prima parte da dimenticare a causa dei problemi fisici, a partire da gennaio Sulc è entrato stabilmente nel giro dei titolari della formazione Adrian Gula, tecnico slovacco che due settimane fa ha lasciato il posto alla coppia Bilek-Horvath. Oggi Sulc rappresenta un pilastro per il presente ma soprattutto per il futuro del Viktoria Plzen, che in estate dovrà rifondare e vuole ripartire anche dal classe 2000. Sulc è titolare anche con la Repubblica Ceca U21: come dimostrato a Euro21, il 20enne è un vero e proprio jolly e può ricoprire diverse posizioni. Una qualità che il commissario tecnico Karel Krejci apprezza tanto.

Le caratteristiche di Sulc

Un centrocampista box to box, in grado di abbinare qualità tecnica a polmoni d'acciaio. Nel 4-3-3 del Viktoria Plzen, Sulc ricopre perfettamente il ruolo di mezzala. Il 20enne riesce a farsi trovare pronto in entrambe le fase: la capacità di lettura e l'intelligenza tattica, unite a ottime doti aerobiche, gli permettono di essere sempre nel vivo del gioco. Non a caso, il ct della Repubblica Ceca Under 21, Karel Krejci, lo ha schierato nel ruolo di esterno di fascia agli Europei. Sulc sa interpretare al meglio diversi ruoli, anche se la sua posizione naturale resta quella di mezzala. Nei prossimi mesi, Pavel dovrà migliorare dal punto di vista fisico e crescere dal punto di vista muscolare per reggere il confronto con gli avversari e 'tenere botta'.

Gli occhi dell'Inter

Come raccontato da FcInter1908.it, l'Inter è sulle tracce di Pavel Sulc da alcuni mesi. In viale della Liberazione sono arrivate relazioni positive da parte degli scout nerazzurri, che sono rimasti positivamente colpiti dal 20enne ceco. Il momento negativo del Viktoria Plzen e una possibile rifondazione in estate con la fine del ciclo e un nuovo progetto tecnico potrebbero rappresentare un ostacolo nella corsa a Sulc. Il club ceco considera il classe 2000 un elemento su cui puntare, ma un'eventuale offerta e la volontà del calciatore di sbarcare in Serie A potrebbero giocare un ruolo decisivo. L'Inter studia Sulc e valuta la possibilità di andare all'assalto del nuovo gioiello ceco.