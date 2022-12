FCIN1908 – Supercoppa italiana, ecco quanto incasseranno Inter e Milan

Il focus su uno degli impegni più importanti di inizio 2023 per la squadra di Simone Inzaghi

Daniele Vitiello

Il 2023 dell'Inter partirà subito forte. Il big match del Meazza il 4 gennaio col Napoli ad inaugurare un ciclo di gare da vincere ad ogni costo per recuperare terreno in classifica in campionato, ma non solo. Il 18 gennaio, infatti, i nerazzurri affronteranno il Milan in Supercoppa EA Sports lontano dai nostri confini. Sarà infatti l'ultima gara del contratto stipulato ormai anni fa dalla Lega Serie A con l'Arabia Saudita. Il match si giocherà mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyad, al "King Fahd International Stadium" con inizio alle ore 22 locali (20 ora italiana, esclusiva Mediaset).

Si tratterà della dodicesima edizione fuori dall'Italia su trentacinque, che metterà di fronte le due squadre di Milano in un derby che di certo conserverà il suo fascino anche a chilometri di distanza. In palio, oltre al trofeo che comunque darebbe una sterzata alla stagione e nuova linfa in vista dello sprint finale, anche un premio economico che di sicuro non dispiacerà agli addetti ai conti di entrambi i club.

Supercoppa EA Sports, i premi di Inter e Milan — Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, la cifra complessiva che spetta a Inter e Milan per la partecipazione all'evento è di 7.5 milioni di euro. Un tesoretto importante, che la Lega annuncerà poi come verrà suddiviso (anche in base all'esito della gara), raggiunto tramite un bonus. Si parte, infatti, da una cifra di 6.250.000 milioni di euro.

Si legge però nel contratto: "Ogni qualvolta si verifichi la condizione che un Top Club partecipi ad un Evento opzionato organizzato dalla Licenziataria, questa dovrà versare alla LNPA, per ciascuna edizione un ulteriore corrispettivo pari al Bonus di Euro 500.000,00; qualora si verifichi la condizione che due Top Club partecipino ad un Evento opzionato organizzato dalla Licenziataria, questa dovrà versare alla LNPA, per ciascuna edizione un ulteriore corrispettivo pari al Bonus di Euro 1.250.000,00". I Top Club sono Inter, Juventus, Milan e Roma: per questo motivo aumenterà il budget destinato a nerazzurri e rossoneri.