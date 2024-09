Una reazione. È quella che cerca Simone Inzaghi dopo il deludente derby perso contro il Milan. La squadra nerazzurra ha avuto a disposizione una settimana per ricaricare le pile e ripartire in quella che storicamente è una trasferta non semplice, quella di Udine.

Secondo le indiscrezioni raccolte da FcInter1908.it, il tecnico nerazzurro ha scelto l'undici che scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine. Sommer in porta, a destra riecco Bisseck con Pavard in panchina dopo l'opaca prova contro il Milan. Acerbi e Bastoni completano il terzetto di difesa. A destra torna Darmian dal 1', a sinistra agirà Dimarco. Chance per Frattesi che con Calhanoglu e Mkhitaryan completano il centrocampo nerazzurro. Mentre la coppia d'attacco sarà formata da Lautaro e Thuram.