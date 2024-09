Sono stati fra i peggiori nel derby, ma oggi saranno ugualmente in campo, con la speranza di sbloccarsi definitivamente dopo un inizio di stagione non esaltante. Simone Inzaghi oggi a Udine si affiderà ancora a Mkhitaryan e Lautaro. Per l'Inter , infatti, è troppo importante recuperare due dei pilastri dello scudetto della seconda stella. Scrive Tuttosport:

"Significativo soprattutto è l’atto di fiducia verso Mkhitaryan che resta un giocatore unico proprio per l’attitudine a ricamare il gioco: problema è che l’armeno in tutte le trasferte fin qui giocate in campionato ha sempre deluso. Qui vale il discorso fatto per Lautaro: troppo importante per l’Inter recuperarlo alla causa".