FCIN1908 / Inter dà Lukaku per perso. Zapata o Vlahovic? Dirigenti in attesa di…

Romelu Lukaku sta per lasciare l'Inter. La notizia che nessun tifoso nerazzurro avrebbe voluto leggere sta per essere messa nero su bianco. La dirigenza nerazzurra sta aspettando solamente che il Chelsea formalizzi il terzo rilancio, quello giusto da 130 milioni di euro.

A quel punto, visto anche l'accordo già raggiunto da Lukaku con i blues, sarà dato il via libera alla cessione . Questo quanto appurato da Fcinter1908 nelle ultime ore. Ma la domanda più importante ora è: quanti di questi 130 milioni di euro saranno a disposizione dei dirigenti per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi?

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, la domanda non ha una risposta certa. La dirigenza nerazzurra è in attesa dell'offerta dei blues e soprattutto è in attesa che la proprietà decida quanto sarà messo a disposizione. A quel punto, l'Inter farà le sue mosse. E da questo dipenderà anche la scelta del futuro attaccante. Duvan Zapata o Vlahovic? I due hanno costi diversi, prospettive diverse. Ma l'Inter deve rinforzare anche altre zone di campo e per questo aspetterà di sapere il budget prima di scegliere la pista giusta.