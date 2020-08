Giornata di viglia in casa nerazzurra e non una vigilia qualsiasi. L’Inter domani sera affronterà il Siviglia per la finale di Europa League, 10 anni dopo l’ultima finale europea giocata dai nerazzurri e 21 anni dopo l’ultima italiana ad andare in finale di Coppa Uefa. Il tecnico interista, come di consueto, risponderà alle domande dei cronisti presenti in sala stampa. FcInter1908.it vi riporterà la diretta testuale con le parole dell’allenatore nerazzurro