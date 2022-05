Finale Juve-Inter, le PROBABILI: Bastoni out, c’è D’Ambrosio. Davanti Lautaro-Dzeko

Alle 21 allo Stadio Olimpico si sfidano Inter e Juve per la Coppa Italia. Le ultime sulle formazioni delle due squadre

L'Inter si gioca questa sera il secondo trofeo stagionale. In attesa delle ultime due giornate di campionato che stabiliranno chi vincerà lo scudetto, la squadra di Inzaghi si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le due squadre scenderanno in campo questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico, queste le ultime sulle scelte dei due tecnici:

INTER - Bastoni dovrebbe andare in panchina, Inzaghi ha scelto D'Ambrosio. Per il resto il tecnico si affida ai titolarissimi. Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle corsie laterali Dumfries e Perisic, in mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco insieme a Lautaro dovrebbe esserci Dzeko.

JUVENTUS - Allegri va verso lo schieramento del 4-2-3-1. In porta c'è Perin, portiere di Coppa in casa bianconera. In difesa: Danilo da una parte, De Ligt e Chiellini nel mezzo e Alex Sandro dall'altra. A centrocampo sono pronti Rabiot e Zakaria, mentre sulla linea della trequarti dal primo minuto ci saranno Bernardeschi, Dybala e Cuadrado, con il colombiano che è in ballottaggio con Morata, ma al momento è in vantaggio. In attacco, Vlahovic unica punta.