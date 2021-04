Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Ranocchia, Conte sceglie Young a sinistra

E' l'ora di spingere ancor di più, per avvicinare un sogno. L'Inter è chiamata ad approfittare dei passi falsi di Milan e Juventus

Le altre non convincono. Frenano, per non dire si arrendono. Dunque, non è questo il momento di tirare i remi in barca. Anzi, è l'ora di spingere ancor di più, per avvicinare un sogno che un popolo intero insegue da 11 anni. L'Inter, in striscia aperta di otto vittorie consecutive, è chiamata ad approfittare dei passi falsi di Milan e Juventus, un punto in due. L'obbligo è restare sul pezzo, nonostante le insidie della gara di Bologna. Sulla sinistra, al posto di Perisic, non al meglio e non convocato, Conte sceglie Young. Ecco le formazioni ufficiali della partita: