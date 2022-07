Inter-Monaco, le formazioni UFFICIALI: c’è la LuLa, conferme per Asllani e Mkhitaryan

Dopo l'incoraggiante 4-1 al Lugano nella prima, vera amichevole stagione, la seconda Inter di Simone Inzaghi affronta un test più probante, affrontando a Ferrara il Monaco. Un ottimo banco di prova nel mezzo della preparazione in vista della prossima stagione, per i nerazzurri. Il tecnico si affida ancora alla LuLa in attacco, confermando a centrocampo Asllani e Mkhitaryan. Ecco la formazione ufficiale dell'Inter: