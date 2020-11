UFFICIALE – Inter-Torino, gioca Sanchez con Lukaku. Conte rivoluziona la difesa

Tornare al successo dopo quasi un mese. È questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che torna in campo dopo la sosta per le nazionali e cerca i tre punti per interrompere una striscia negativa di quattro incontro tra Serie A e Champions League con un magrino bottino di appena tre punti, frutto di tre pareggi e la sconfitta di Valdebebas contro il Real Madrid. L’ultima vittoria dei nerazzurri è datata 24 ottobre con il 2-0 a Marassi contro il Genoa, mentre a San Siro l’Inter non conquista il risultato pieno addirittura dal 26 settembre nell’esordio stagionale contro la Fiorentina e la clamorosa rimonta con il 4-3 finale.

Antonio Conte ritrova Romelu Lukaku dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro Parma, Real Madrid e Atalanta, ma deve rinunciare a Brozovic e Kolarov, positivi al Coronavirus. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro, che sceglie Sanchez al posto di Lautaro nel tandem d’attacco con il belga. Le novità più importanti si registrano in difesa: fuori Skriniar e De Vrij, con Ranocchia e D’Ambrosio a completare il reparto con Bastoni. A centrocampo tocca a Vidal e Barella, mentre torna dal 1′ Gagliardini dopo le panchine contro Real Madrid e Atalanta. Sulle fasce, a destra c’è Hakimi mentre dall’altra parte Young vince il ballottaggio con Perisic.

Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez.

A disposizione: Stankovic, Radu, de Vrij, Lautaro, Perisic, Eriksen, Darmian, Skriniar, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Wieser.

Allenatore: Antonio Conte.

TORINO (3-5-2): Sirigu; 3 Bremer, 4 Lyanco, Nkoulou; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti.

A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Izzo, Segre, Zaza, Rodriguez, Edera, Millico, Bonazzoli, Murru, Kryeziu, Buongiorno.

Allenatore: Francesco Conti.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Cecconi, Di Vuolo.

Quarto Uomo: Pasqua.

VAR: Abisso.

Assistente VAR: Galetto.