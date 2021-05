Inter-Roma, le formazioni UFFICIALI: tocca a Radu dal 1′. Occasione per Vecino

Il tecnico dell'Inter Conte lascia a riposo Lautaro e De Vrij. A centrocampo parte dal 1' Sensi come mezzala

L'Inter ha già vinto il campionato, ma Conte non vuole lasciare per strada nemmeno un punto. Parlando alla viglia della sfida a Inter Tv, il tecnico nerazzurro ha detto chiaramente che "la vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli". Per questo nelle ultime tre gare cercherà di ottenere 9 punti. Per la sfida contro la Roma di Fonseca ci saranno alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Sampdoria.