Napoli-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Dimarco, in avanti Dzeko-Lautaro

Vincere per provare (Milan permettendo) ad andare in fuga e mandare un segnale fortissimo a tutto il campionato, nel mezzo di un ciclo terribile di partite. L'Inter si gioca a Napoli contro l'ex Spalletti una buona fetta di scudetto. Non si può sbagliare, soprattutto dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Al posto dello squalificato e infortunato Bastoni, in difesa gioca Federico Dimarco con de Vrij e Skriniar. Per il resto, c'è la formazione migliore: in attacco, al fianco di Dzeko, c'è Lautaro, che vince il ballottaggio con Sanchez.