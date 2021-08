Verona-Inter, formazioni ufficiali: Inzaghi schiera Dzeko-Lautaro

Seconda gara di campionato: l'allenatore nerazzurro ritrova l'argentino e lo schiera al fianco dell'ex giallorosso

Seconda giornata di Serie A: l'Inter scende in campo al Bentegodi per affrontare l'Hellas Verona. Simone Inzaghi ritrova Lautaro dopo la prima giornata, era squalificato ed era anche infortunato. Lo schiera accanto a Dzeko che ha esordito in nerazzurro con un gol al Genoa. Confermata per il resto la formazione che si era vista in campo nella prima gara della stagione.