Assalto a Frattesi: “Alternativa a Barella, erede di Vidal. All’Inter tutti convinti”

E' Davide Frattesi il nome su cui tutti, all'Inter, convergono per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi

"... Il nome su cui tutti in via della Liberazione concordano è quello di Davide Frattesi . Il centrocampista del Sassuolo è italiano (come piace a Marotta...), giovane e può essere un titolare aggiunto per far sì che Barella non venga spremuto come accaduto in questa prima parte di stagione, oppure per sostituire Calhanoglu nei momenti di luna storta del turco. Prendere subito Frattesi vorrebbe dire inoltre toglierlo alla concorrenza, mettersi già in casa il sostituto di Arturo Vidal (che ha contratto in scadenza nel 2023, ma l’Inter potrebbe liquidarlo dandogli 4 milioni) e avere un’arma in più da giocarsi nella doppia sfida di Champions con il Liverpool quando - con tutta probabilità - Barella non ci sarà sia all’andata sia al ritorno per squalifica".