Wall Street Journal: “Carriera bloccata per i funzionari cinesi con proprietà estere. Suning che fa?

Una direttiva del Partito comunista cinese scoraggia gli alti funzionari pubblici dal possedere la proprietà in società estere, anche tramite parenti

Una direttiva del Partito comunista cinese scoraggia gli alti funzionari pubblici dal possedere la proprietà o partecipazioni in società estere, in via diretta o tramite figli o parenti. È quanto scrive il Wall Street Journal riferendosi ad un provvedimento preso a marzo e con la direttiva vieta ai coniugi e ai figli di funzionari a livello ministeriale di detenere, direttamente o indirettamente, qualsiasi immobile all'estero o azioni di entità registrate all'estero. Il governo cinese ha chiesto una maggiore divulgazione finanziaria dei redditi ai suoi funzionari negli ultimi decenni, ma si è ancora lontani dal dichiarare pubblicamente i propri beni personali.