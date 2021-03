Vidal si gioca la permanenza all’Inter. E un club è alla finestra. La società…

La Gazzetta dello Sport analizza quello che può essere il futuro del giocatore. Vidal ha un contratto che lo lega all'Inter fino al 2023

Gianni Pampinella

Nella giornata di ieri Arturo Vidal si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. Come ha riportato l'Inter in una nota ufficiale, l'intervento è perfettamente riuscito. Il centrocampista cileno sarà quindi out per 25-30 giorni. Intanto la Gazzetta dello Sport analizza quello che può essere il futuro del giocatore. Vidal ha un contratto che lo lega all'Inter fino al 2023, ma secondo il quotidiano potrebbe lasciare Milano il prossimo anno. Il giocatore percepisce 6,5 milioni l'anno. "Di certo non pochi per chi, il prossimo 22 maggio, spegnerà la candelina numero 34".

"Diventa quindi difficile impostare il futuro su un giocatore certamente fortissimo, ma che vivrà le ultime fasi di una carriera strepitosa. La società valuterà come gestire la permanenza del guerriero cileno. La condizione fisica (quest’anno è stato limitato da vari acciacchi) e l’età giocano a sfavore di Arturo. Comunque pesa quell’ingaggio da top player che sarà da considerare: la seconda stagione con l’Inter, quindi, è già al sicuro? Allo stato attuale, pensarlo sarebbe un azzardo: dipenderà in primis dalle risposte del ragazzo dal momento in cui tornerà a disposizione".

"Nel frattempo i sondaggi non mancano, soprattutto dal Brasile dove il Flamengo, club “rivelato” da Rafinha de Souza, ci sta pensando. Difficile che il club del presidente Rodolfo Landim possa sborsare qualche milione per il cartellino, più probabile che spinga con il giocatore per interrompere il rapporto con l’Inter e liberarsi a zero. Al momento, semplici scenari: in ogni caso, in questo rush finale Vidal non si giocherà solo lo scudetto. Da conquistare c’è anche l’Inter che verrà".

