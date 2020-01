Inter, cambia totalmente lo scenario per Gabigol. Ora il Flamengo è preoccupato: il motivo

Dall’ottimismo alla leggera preoccupazione. E’ questo il sentimento che alberga in queste ore all’interno del Flamengo, sicuro fino a qualche giorno fa di trattenere Gabigol anche nel 2020. Ora, però, le cose sembrano poter davvero cambiare. Secondo quanto si legge su GloboEsporte, infatti, il centravanti dell’Inter resta l’assoluta priorità per il club brasiliano in questo mercato, che però ha posto un ultimatum: non si andrà oltre la prossima settimana.

E’ passato tanto tempo dall’ormai tanto chiacchierato accordo tra l’Inter e il Flamengo sulla base di 16 milioni di euro per l’80% dei diritti economici del giocatore: ora il club Rubro Negro teme davvero di rimanere indietro sul mercato in caso di rifiuto di Barbosa. Ed essendo consapevoli che ci vorrà del tempo per trovare un rimpiazzo, i dirigenti si aspettano un segnale da lui entro e non oltre i prossimi dieci giorni.

Nulla di ufficiale, ma le parti sono assolutamente d’accordo sul fatto di non poter andare avanti a discutere fino al 31 gennaio. I dirigenti del Flamengo hanno incontrato a Doha l’uomo d’affari Junior Pedroso e l’avvocato Cristiano Torelli per affrontare il problema e al ritorno filtrava ottimismo. Il ritardo per una risposta, tuttavia, comincia a preoccupare. Il Flamengo si è già esposto sul voler acquistare Gabigol per i prossimi quattro anni: l’ingaggio proposto è inferiore alla richiesta del ragazzo, ma i brasiliani contano di trovare un accordo grazie ai bonus.