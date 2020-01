UOL – Gabigol-Flamengo, inizia la settimana decisiva: l’Inter attende. Se il giocatore…

Potrebbe essere una settimana chiave per il futuro di Gabigol. Secondo quanto riporta UOL Esporte, il Flamengo incontrerà il giocatore per capire le sue reali intenzioni. In caso di risposta positiva del giocatore, il club brasiliano dovrà sedersi attorno a un tavolo con l’Inter e raggiungere l’intesa economica. L’ultima proposta dei rubonegros è di 16 milioni di euro per l’80% del cartellino. Offerta che i nerazzurri ritengono bassa, soprattutto alla luce della grande stagione disputata dall’attaccante, fresco vincitore del Pallone d’Oro del Sudamerica. Il Flamengo dovrà accelerare anche perché su Gabigol ci sono alcuni club della premier, tra cui anche il Chelsea.

(UOL Esporte)