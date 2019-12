Flamengo, il presidente annuncia: “Accordo con l’Inter trovato! E Gabigol c’ha detto…”

Il Flamengo, per bocca del suo presidente, svela di aver raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento definitivo di Gabigol. Per l’ufficialità, a questo punto, manca solo l’ok del giocatore, che ha rinviato tutto al post Mondiale per Club.

“Se Gabigol resta? Posso rispondere questo: come già è stato riportato più volte, il Flamengo è in contatto con l’Inter da ormai molto tempo. Più o meno tre mesi fa, se non vado errato, abbiamo raggiunto un pre-accordo con l’Inter, diciamo così, in relazione alla valutazione del trasferimento di Gabigol”, ha detto Rodolfo Landim a Fox Sports.

La risposta del giocatore

“Una volta raggiunto l’accordo con l’Inter, abbiamo cercato di parlare con Gabigol e con il suo agente. In quel momento, lui c’ha detto che preferiva definire il tutto a fine stagione. Non abbiamo visto alcun problema in questo perché credo volesse restare concentrato sulle competizioni da giocare”.

I tempi

“Per chi conosce Gabigol da vicino, Gabriel è un giocatore con un’autostima molto alta. E’ un giocatore molto convinto delle sue qualità, che è molto importante. Penso avesse capito di poter avere un grande rendimento e che questo potesse valorizzarlo. Il che, a mio modo di vedere, coincide con l’interesse del Flamengo perché tutto quello che voglio sono grandi prestazioni per vincere trofei. E’ successo nella Libertadores e spero si ripeta nella finale del Mondiale per Club. E dopo siamo pronti a parlare con Gabigol”.