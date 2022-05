Gds – Dybala ha scelto l’Inter, tutto pronto per il sì: cifre e dettagli del matrimonio

L’accordo avrà scadenza lunga, i ragionamenti sono intorno a un quadriennale. Il futuro è già iniziato

L'Inter ha scelto da tempo Paulo Dybala, ma la notizia di oggi è che anche la Joya ha scelto i nerazzurri. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che dà l'accordo tra le parti molto vicino alla chiusura: l'ennesimo contatto tra le parti ha portato ad un passo avanti ulteriore nella trattativa. Spiega la Rosea: "Dybala e l’Inter sono ormai promessi sposi. Perché nulla convince il giocatore più del fatto di restare in Italia, cullato da un dirigente che per lui da sempre stravede come Beppe Marotta, con l’idea di prendersi una rivincita nei confronti del club che ha deciso di non confermarlo. L’amante tradito ha scelto di reagire. Ha ascoltato, in questi mesi, quel che il suo entourage ha raccolto in giro per l’Europa. Un sondaggio del Manchester United, certo.