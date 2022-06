Gds – Lukaku torna all’Inter! Zhang ha dato l’ok, si fa stasera. E ora Dybala

Tutto sembra definito. Zhang ha dato l’ok per i 10 milioni più bonus da versare nelle casse del club londinese per il prestito

"Il dado è tratto. Anche prima del previsto. Un’accelerazione improvvisa riporterà Lukaku all’Inter già in queste ore, già stasera. L’incontro tra Inter e Chelsea, in programma domani, è in realtà già in corso. Tutto sembra definito. Zhang ha dato l’ok per i 10 milioni più bonus da versare nelle casse del club londinese per il prestito. Il Chelsea è pronto a dire sì. Con il giocatore l’accordo è stato invece travato da tempo".