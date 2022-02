Genoa-Inter, formazioni ufficiali: novità D’Ambrosio, Sanchez titolare con Dzeko

Le scelte di Simone Inzaghi e Alexander Blessin per la gara in programma questa sera al Ferraris

Torna in campo l'Inter di Simone Inzaghi. La missione è ovviamente quella di cancellare la delusione per la sconfitta con il Sassuolo e tornare a marciare come fino a qualche settimana fa. Al Ferraris ci sarà da tenere a bada un Genoa che cerca disperatamente punti salvezza e vorrà regalare una gioia ai propri tifosi. Il tecnico nerazzurro recupera Alessandro Bastoni e lo schiera regolarmente a sinistra nel terzetto completato da D'Ambrosio (turno di riposo per Skriniar) e De Vrij. A centrocampo torna anche Marcelo Brozovic, che ha scontato il turno di squalifica domenica scorsa. Davanti si rivede dal primo minuto anche Edin Dzeko, con Sanchez preferito stavolta a Lautaro Martinez.