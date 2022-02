Inzaghi a InterTV: “Mancato l’episodio, non dobbiamo farci prendere dall’ansia”

Le parole del tecnico dell'Inter nel post partita di Genoa-Inter, rilasciate a InterTV

Intervistato nel post partita di Genoa-Inter Simone Inzaghi. Queste le sue parole raccolte ai microfoni di InterTV: "Cosa è mancato? L'episodio per far girare la gara, è un momento no dove dobbiamo lavorare di più e meglio perchè dobbiamo tornare a vincere. A parte i primi 15 minuti abbiamo tenuto il campo e costruito meglio, dobbiamo tenere duro. Il derby di Coppa? Dovremo esser bravi a lasciarci alle spalle questo pareggio e recuperare forze fisiche e mentali per la gara di martedi. Penso che ci manchi la vittoria e per quello fatto l'avremmo mertitata e avremmo voluto condividere il primato con i nostri tifosi che ci hanno sostenuti. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia e migliorarci"