Inter, Ginter verso il sì. De Vrij può partire: la strategia. E Luiz Felipe…

La dirigenza nerazzurra è pronta a intervenire sulla difesa: occhi puntati sul mercato dei calciatori in scadenza

"L'Inter pensa di inserire un altro centrale di livello e per questo è vicinissima a strappare il sì a parametro zero di Matthias Ginter, nazionale tedesco che ha già annunciato al Borussia Moenchengladbach la sua volontà di non rinnovare. [...] Tra le tante offerte pervenute a Ginter, nessuna al momento è risultata più allettante di quella nerazzurra. Pesa molto la voglia di misurarsi lì dove è stato leggenda il giocatore del cuore di tanti tedeschi, Lothar Matthäus. E poi la proposta economica sul tavolo, un quadriennale da 3,5 milioni. Non è stata ancora scritta la conclusione della commedia, ma c'è uno strisciante ottimismo attorno alla questione. Solo quando e se verrà diradata perfino l'ultima nube, Ginter potrebbe fare un blitz milanese, più o meno come è toccato ieri a Onana: la firma potrebbe avvenire solo dopo che il club si sarà messo al riparo con le visite mediche, anche perché tra spalle, guai muscolari e una frattura dell'orbita gli infortuni non sono mancati in questi luoghi".